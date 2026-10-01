Ma quali sono le “morti misteriose” legate all’inchiesta sulla strage di Ustica di cui parlava il giudice istruttore Rosario Priore?

Troppi gli inquinamenti nell’inchiesta in quei diciannove anni per giungere a una conclusione diversa. E troppi, soprattutto, gli uomini passati dalla sala radar a una bara prima che qualcuno riuscisse a capire che cosa avessero visto. Priore, però, su questo è molto più prudente di quanto spesso si racconti. Esclude una lunga serie di decessi che negli anni erano stati trascinati dentro Ustica senza prove. Ma alla fine ne lascia in piedi due. Due impiccagioni. Due marescialli dell’Aeronautica. Due controllori della Difesa Aerea. Due uomini che lavoravano davanti agli schermi radar nel momento, per loro, più sbagliato possibile. Il primo è Mario Alberto Dettori. Il 31 marzo 1987 viene trovato impiccato a un albero sul greto dell’Ombrone, vicino Grosseto. Nel 1980 prestava servizio al 21° CRAM di Poggio Ballone, uno dei centri radar più importanti per ricostruire ciò che avvenne quella notte. Secondo Priore restano indizi che Dettori fosse proprio in sala operativa la sera del 27 giugno, che avesse visto sui radar ciò che accadeva attorno al Dc-9 e che quelle immagini gli fossero rimaste dentro fino a divorarlo. A chi gli era vicino avrebbe detto “quella sera si era sfiorata la guerra”. Poi c’è Franco Parisi. Il 21 dicembre 1995 viene trovato anche lui impiccato a un albero, in un piccolo fondo alla periferia di Lecce. Anche lui era un controllore della Difesa Aerea, questa volta al 32° CRAM di Otranto. La sera del 27 giugno 1980 non risulta in servizio. Ma lo era il 18 luglio 1980, la mattina della vicenda del MiG-23 libico precipitato in Calabria. Parisi venne interrogato nel settembre 1995 e a questo proposito Priore scrive di “palesi contraddizioni” nelle sue dichiarazioni e di episodi che con ogni probabilità configuravano minacce nei suoi confronti. Gli inquirenti decidono quindi di sentirlo una seconda volta. L’appuntamento viene fissato per il 10 gennaio 1996. Parisi quell’interrogatorio non lo farà mai. Muore pochi giorni dopo aver ricevuto la convocazione.