Nel paese in cui Vannacci e Tajani parlano delle minigonne Lorenzo Innocenti, l’assassino di Eleonora Guidi è libero e a nessuno frega niente

Certo che l’Italia è un Paese davvero strano. Qui, a quanto pare, dove i vari Vannacci e Tajani giocano a chi la spara più grossa sul gentil sesso, la mattina presto, mentre ti prepara il caffè, puoi ammazzare tua moglie senza motivo. La gonna corta, o l’assenza di una gonna qui c’entrano. Non lo sapevi? Devono essere ventiquattro coltellate alla schiena. Lo devi fare davanti a tuo figlio piccolo, mentre se ne sta seduto sul divano. Dopo, però, non ti dimenticare che ti devi lanciare dalla finestra e finire in coma. A quel punto, quando ti sarai ripreso, il tuo processo per omicidio resterà sospeso e in carcere non ci andrai, perché verrai ritenuto incapace di partecipare al procedimento. E, addirittura, potrai girare liberamente per Viareggio, dove sei uso andare al mare nonostante il gip ti abbia comunque definito una figura socialmente pericolosa (seppur in forma attenuata). Questo, perlomeno, è quanto succede all’assassino di Eleonora Guidi, Lorenzo Innocenti che l’8 febbraio del 2025 ha massacrato sua moglie con ben 24 coltellate senza un apparente movente davanti a suo figlio di appena un anno e mezzo, oggi affidato alla zia materna Elisabetta e al marito, mentre la famiglia sta ancora cercando di ottenerne l’affidamento definitivo. Ma tornando all’assassino, non vi era nessun sintomo che lasciasse presagire la tragedia e tantomeno quel salto nel vuoto dal secondo piano che confonde le carte della verità e del processo. Ora, a distanza di più di un anno da quando Innocenti si è risvegliato dal lungo sonno, il suo processo è ancora sospeso. La struttura che a La Spezia lo ha seguito nella parte finale della sua riabilitazione neurologica, non certo sociale – per quello ci vorrebbe il carcere, forse – ora lo ha dimesso e lui, a quanto pare, è tornato a vivere a Viareggio dove ha una casa al mare. Sì, avete capito bene. Un uomo che il gip Alessandro Moneti ha definito pericoloso e comunque soggetto a libertà vigilata è libero di vivere una vita del tutto normale. Presso la clinica di La Spezia, dove era ricoverato, si reca circa due o tre volte a settimana. Per il resto, si legge nella perizia della difesa depositata nell’ultimo incidente probatorio di febbraio, Innocenti gioca a scacchi, utilizza i social e, insomma, è libero. Vi pare normale? Ma soprattutto com’è possibile che se ne parli così poco?