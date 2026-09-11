Mamma e figlia avvelenate a Natale: Laura Di Vita di nuovo in Questura? Sì, ricomincia il giro (e mezza Pietracatella rischia grosso)

Contestualmente, però, la stessa procuratrice ha avrebbe avviato una sorta di indagine interna e parallela per capire dove e come alcune notizie riescono a filtrare all’esterno e sembra che il clima, tra altri inquirenti, consulenti e “persone che potrebbero sapere” sia tutt’altro che di particolare serenità, tra sospetti incrociati e la consapevolezza di un diktat: da adesso niente sulle evoluzioni delle indagini dovrà più uscire. Insomma: c’è anche il rischio, quindi, di polpette avvelenate messe in giro proprio per capire chi e come le porta all’attenzione dei giornalisti.

Da qui l’inevitabile necessità di stare ai fatti, solo ai fatti, senza ulteriori scarti in avanti che non prevedano il dovere del condizionale. Uno di questi dati di fatto, però, è esattamente che la cugina di Gianni Di Vita, la donna che ha ospitato l’ex sindaco di Pietracatella e sua figlia Alice nei giorni immediatamente successivi alla morte di Antonella e Sara, questa mattina s’è presentata in procura. Il condizionale, semmai, va usato sul seguito, chiedendosi se sarà l’unica escussione di giornata o se, come sembra, lo stesso Gianni potrebbe essere risentito nelle prossime ore, insieme al parroco di Pietracatella, don Stefano, e a Michele, marito di Monia, l’amica speciale di Gianni (e, a quanto pare, in amicizia anche con la stessa Laura).