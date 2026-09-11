Quella pesantissima coincidenza tirata fuori da Libero: dopo l’attentato Ranucci e gli esecutori rilanciavo la stessa pista albanese. E c'è anche quella lettera anonima arrivata in procura

C'è qualcosa che non torna nel periodo che corre tra l'esplosione della bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci ad ottobre e l'arresto di Valter Lavitola ad agosto. Ci sono le misteriose conversazioni eliminate fra Ranucci e Lavitola che chissà cosa nascondono, ma ci sono anche i vari tentativi di depistaggio delle indagini. Noi ve ne avevamo parlato già ad inizio luglio, quando è spuntato fuori il nome di Lavitola ed è tramontata la pista principale fino a quel momento, quella del cantiere navale.

Ci siamo chiesti: ma se davvero il mandante è Lavitola, allora le ipotesi precedenti, quelle lettere anonime giunte alla redazione di Report e alla procura, erano dei tentativi di depistaggio?