Addio a Emma Bonino, rosa rossa dei Radicali, con tutte le sue battaglie e le sue spine

Ha galleggiato tra palazzi di potere e piazze? Certo! Perché ha capito che la politica stava cambiando e non bastava essere più duri e puri. Questo le ha attirato critiche, alcune fondate, altre meno, che non hanno scalfito tutto ciò che negli anni è riuscita a costruite. Una leader donna credibile, forte e più stronza del cancro che per dieci anni ha cercato di fotterla. Una donna rigida e ironica, una politica che non si è mai lasciata intimidire. Una storia lunga 50 anni e impossibile da sintetizzare, se non come lei fece in un’intervista del 2022 al Giornale: “Io sono nata e sono radicale”. Rosa rossa, piena di coraggio e di spine, come ciascuno di noi.