“E di felicità: qui vi fotto tutti!” Quanto manca Marco Pannella a dieci anni dalla morte, romantico e illuminista (e perché non ha lasciato nessun erede)

E lo era anche per il suo europeismo, per il suo “agostinismo” riguardo alle guerre (sì, possono esistere guerre giuste, come quella, diremmo oggi, contro Putin), per la sua gioia di vivere, che è contraria a ogni nichilismo, a ogni ideologia mortifera (tra cui, ovviamente, si annoverano il comunismo e il fascismo). In una prefazione a un libro di Andrea Valcarenghi del 1979 che per Pasolini valeva come suo manifesto politico (e che Linkiesta, qualche anno fa, riprese e pubblicò integralmente sul suo sito), c’è molto sulle sue idee, ma c’è un inciso che vale più di tante altre storie. Scrive: “Con all’orizzonte i miei cinquanta anni ed un quarto pieno di secolo, dietro le spalle, di impegno, di lotte (e di felicità: qui vi fotto tutti!) non ho scritto un solo libro, un solo saggio, non ho “pubblicato” nulla – semplicemente perché non ho potuto, perché non ne sono capace”. E di felicità: qui vi fotto tutti! Quanti possono dire che al centro della propria attività politica ci sia stata, oltre che la libertà, la felicità? Renzi lamentava il fatto di aver preso chili, di mangiare male e di non dormire quando fu premier. Giorgia Meloni pare faccia sedute per mantenersi intera e non sbriciolarsi sotto il peso degli impegni istituzionali. Gli altri non si divertono perché, banalmente, neanche giocano (Elly Schlein, Giuseppe Conte e così via). Un tempo c’è stato uno, che talvolta ha abbracciato Pannella, che certamente si è divertito, era Berlusconi, ma ha pagato, a modo suo, lo scotto (e che lascia in eredità un ricordo, una memoria storica, che agli occhi dei più non gli rende onore). Pannella no: Pannella non ha pagato nulla che non volesse pagare, sempre autonomo e indipendente, sempre fiero di scegliere non solo le sue battaglie, ma anche le sue sentenze, le sue condanne.