25 anni dopo l’attentato alle Torri gemelle non abbiamo ancora smesso di essere noi i primi “nemici dell’Occidente”

Di cosa si tratta? In sostanza del pregiudizio antioccidentale, perfettamente speculare a quello che Edward Said chiama “orientalismo”, e che oggi va tanto di moda tra i movimenti anticoloniali e pro-Pal, In breve, l’odio verso l’Occidente è frutto di un’opinione caricaturale e deumanizzante dell’Occidente, un’immagine che ovviamente non corrisponde al vero. E la cosa interessante che notano Margalit e Buruma, è proprio che questa opinione negativa nei confronti dell’Occidente, non nasce con l’islamismo o a Est, ma nasce proprio in Occidente, con il romanticismo tedesco, con l’antisecolarismo, il marxismo e, attenzione, con il fascismo.

Il delirio antioccidentale, che va ben oltre la critica legittima contro i crimini di cui l’Occidente si è certamente macchiato, non è niente di più che una risposta di una certa parte di intellettuali occidentali alla modernità, al progresso, ai diritti universali e a tutti quei principi base che regolano la vita in Europa e negli Stati Uniti. Sarebbe troppo semplice parlare di “scontro tra civilità”, perché l’attacco dell’11 settembre è indubbiamente veicolato dall’odio di fondamentalisti islamici. Come spiega lo storico Gilles Kepel in Olocausti, la “doppia razzia benedetta su New York e Washington”, come la chiamava Osama Bin Laden, fu un tentativo di sostituire al “millennio occidentale” appena iniziato un “millennio islamico”. Ma noi dovremmo preoccuparci prima di tutto della reazione dentro all’Occidente, dove soprattutto ora, a distanza di 25 anni, la memoria sembra confusa, contraddittoria, e alberga in molti intellettuali una sorta di imbarazzante entusiasmo, che non può essere tirato fuori esplicitamente ma che traspare dai giudizi prima antiamericani e oggi antioccidenali con cui si riempiono libri e corsi universitari.