Sull'11 settembre vi hanno sempre mentito: il sindaco di New York Zohran Mamdani pubblica i file secretati sull'attentato alle Torri Gemelle a 25 anni dalla tragedia. Ecco cosa c'è scritto e tutto quello che sappiamo

“Le persone si sono ammalate perché i leader di cui si fidavano hanno mentito dicendo loro che potevano respirare aria tossica in tutta sicurezza”. Zohran Mamdani non fa sconti a nessuno e va dritto al punto: all'indomani del fatidico 11 settembre qualcuno ha detto un sacco di caz*ate ai newyorkesi. Non è bastato che i terroristi di Al Qaeda dirottassero due aerei di linea per far crollare le Torri Gemelle del World Trade Center oltre che per colpire il Pentagono. No, perché dopo la tragedia pare che gli amministratori di New York abbiano nascosto alla popolazione rilevanti informazioni sulla sicurezza dell'aria attorno a Ground Zero. “C'era veleno nell'aria, per terra, sui davanzali delle finestre, nei condizionatori, sui vostri animali domestici e sui vostri vestiti, ed è rimasto lì per mesi. Lo sapevano tutti. Ora è chiarissimo che lo sapeva anche la città”, ha spiegato il comico e attivista Jon Stewart, un convinto sostenitore dei soccorritori che si sono ammalati mentre cercavano i dispersi, intervenuto alla conferenza stampa di Mamdani, durante la quale è stato desecretato materiale scottante. Materiale in parte ritrovato in 68 scatole nascoste in un ufficio comunale. E in parte comprendente anche il cosiddetto promemoria Harding, un documento dell'ottobre 2001 che dimostrerebbe come i funzionari della città, nelle settimane successive agli attacchi, avessero già previsto circa 10.000 richieste di risarcimento danni derivanti dall'esposizione all'aria tossica.