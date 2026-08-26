Sì, l'ha fatto davvero: il sindaco di New York Zohran Mamdani ha messo i biglietti per l'US Open a 100$

New York, si sa, non è la cartina tornasole degli Stati Uniti d’America, semmai ne è una delle tante personalità. In questi giorni si trasforma ancora di più e lo fa nel segno degli US Open. L’ultimo Slam stagionale incontra Zohran Mamdani e diventa l’ennesima riprova che l’ascolto attivo della comunità è possibile, se solo si ha voglia di metterlo in pratica. Con l’impennata dei costi su Ticketmaster, canale rivenditore degli ingressi a Flushing Meadows, il sindaco della Grande Mela è entrato in azione per salvaguardare i suoi cittadini, ma soprattutto coloro che lo sport ci tengono a viverlo da vicino e, possibilmente, senza spendere troppo. Dalla mattinata newyorkese di questo 26 agosto, Mamdani ha provveduto all’uscita di mille biglietti a un prezzo ridotto, solo 100$, per assistere alle partite del tabellone principale programmate tra il 30 agosto e l’8 settembre. Un’iniziativa studiata assieme a USTA, la United States Tennis Association, che di base lavora non solo come organizzatrice di tornei e regolatrice di norme del circuito statunitense, ma anche come promotrice della pratica e della fruizione del tennis.

I fortunati potranno puntare a un massimo di due biglietti per l’Arthur Ashe, lo stadio Louis Armstrong oppure la categoria ground, quindi accessi al complesso e ai campi esterni. Su Instagram, Zohran Mamdani, ancora una volta, si mostra per quello che è: giovanile, fantasioso, no perditempo. Impugnando una racchetta storica, fa finta di terminare mille palleggi sul piatto corde. Un’ottima introduzione catchy, che sui social non guasta mai, e poi lo statement: “New York, faremo uscire 1000 biglietti scontati per lo US Open, domani alle 10 di mattina. 100$ a biglietto, chi primo arriva meglio alloggia, perché il tennis dovrebbe essere accessibile a tutti”.Semplice, efficace. Le parole del neo-sindaco, però, non terminano qui, con ulteriori dichiarazioni rilasciate in merito: “Quest’estate abbiamo dimostrato più e più volte che lo sport appartiene alla gente. Dai Mondiali di calcio ai campionati di atletica leggera, abbiamo aperto le porte degli stadi ad alcuni dei più grandi eventi sportivi del mondo, affinché un numero maggiore di newyorkesi potesse goderseli. Oggi rafforziamo ulteriormente questo impegno rendendo gli US Open più accessibili per i newyorkesi. Se i migliori tennisti del mondo vengono nella nostra città, i newyorkesi dovrebbero poterli vedere giocare”.