Novak Djokovic è su Prime: il guastafeste che disturbò l’ordine del tennis, la lotta contro il “mai abbastanza” e il legame viscerale con la sua Serbia

Novak si racconta da quando mamma e papà aprirono un ristorante in montagna, per poi costruire anche due campi da tennis. L’inizio di tutto, nella cittadina di Kopaonik, all’età di quattro anni. Dalla prima racchetta, alle lezioni, per poi finire con l’iscrizione a un camp. L’intervento dell’allenatrice Jelena Genčić è stato solo il primo di tanti, ma sufficiente per far comprendere a una umile famiglia che il proprio figlio maggiore avrebbe fatto grandi cose. A dodici anni il trasferimento in Germania, per allenarsi da Nikola Pilić, una leggenda che ci ha lasciato nel 2025 e che ha rappresentato non solo un valido giocatore, ma anche uno dei più rispettabili allenatori che il tennis abbia mai forgiato. Una sola richiesta incombeva sul capo di un ragazzino che di lì a poco sarebbe stato costretto a crescere in fretta: dedizione totale al gioco. I prestiti richiesti erano ormai diversi, i risparmi della famiglia Djokovic erano stata completamente assorbiti dai sogni del primogenito e papà Srdjan chiedeva sacrificio per poter ripagare gli investitori con i futuri successi. Altrimenti, il ritorno a casa sarebbe stato d’obbligo.

Un percorso sfregiato dalle guerre jugoslave che imperarono a partire dal 1991 e che fecero diminuire le palline da tennis e aumentare le bombe. Viste con i propri occhi, quando inciampato e caduto a terra in una sera di fuga, Djokovic assistette allo sganciamento di due ordigni. Senza andare troppo nel dettaglio delle cupe dinamiche dietro a uno dei periodi più bui della storia europea, è bene però ricordare una parola: “inat”. Così i serbi definiscono quella convinzione orgogliosa, quello spirito ribelle e ostinato che così tanto li rappresenta, oggi come all’ora. E viene naturale ritrovare questa caratteristica anche tra le righe di un campo da tennis, quando Novak Djokovic esprime la sua arte.

Con l’oro vinto alle Olimpiadi parigine dello scorso anno, Nole ha finalmente chiuso un cerchio e si è liberato da quella prigione mentale costruita attorno alla medaglia dei cinque cerchi. Un pianto e un urlo liberatorio e poi l’abbraccio con tutto il suo box. Il ritorno a casa, a Belgrado, è la perfetta rappresentazione di quello che la Serbia significa per lui e viceversa. Un mare di folla e un discorso di cuore e orgoglio, un legame indissolubile che ricordiamo dall’ormai lontano 2020, quando forti mobilitazioni erano scoppiate nel Paese contro la detenzione a Melbourne dell’idolo di casa a causa del mancato vaccino da Covid. Ma questa è una storia per dopo.