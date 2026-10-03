I tre colori della Sprint in Giappone? Il rosso di Marquez, il verde che costa caro a Martìn e Bastianini e “il giallo” Michelin

Cosa ricorderemo della Sprint del Giappone? Probabilmente solo un’immagine: Pecco Bagnaia che, ultimissimo, riporta la sua moto al box con la gomma posteriore letteralmente solcata al centro. I tecnici Ducati hanno subito provato a buttare là una termocoperta, ma ormai le telecamere avevano visto quello che non si doveva vedere. E nemmeno capire. E cioè che c’è stato chi sotto la bandiera a scacchi c’è arrivato per un mezzo miracolo. Anche perché poi c’è voluto pochissimo per capire che il problema di Pecco è stato il problema di tanti altri, tra cui Jorge Martìn. Michelin dovrà spiegare. Chi, invece, ha fatto capire di non dover spiegare proprio più niente è Marc Marquez. La sua è stata una Sprint praticamente perfetta: partenza aggressiva, entrata altrettanto aggressiva alla prima curva e, poi, normale amministrazione, preservando anche la gomma e mettendosi, quindi, nelle condizioni di non dover fare i conti con brutte sorprese.

“Zero problemi per me – ha detto il campione del mondo - la gomma è stata stabile per tutta la gara. Avevo un gran passo, guidavo pulito e quando ho visto Martín a meno di un secondo ho spinto per gestire il finale in relax. Per domani mi sento a mio agio con entrambe le opzioni di gomma. Non so cosa sia successo a Pecco, ma avere sia i miei dati che i suoi aiuta. In partenza vado d'istinto: il sabato questo mi premia alla prima curva, mentre la domenica tutti imparano dai riferimenti già visti”.