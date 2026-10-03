Australian Open gratis? È tutto vero: così Melbourne omaggia l’appassionato vero e lascia gli influencer a New York

Per partecipare è sufficiente avere almeno 21 anni, saper parlare inglese e possedere un passaporto in corso di validità. Viene da sé la disponibilità a poter raggiungere gli AO27 nelle date richieste. Il termine ultimo di iscrizione è fissato per il 7 ottobre prossimo e solamente sei saranno i fortunati finalisti, anche se di fortuna qui si può parlare ben poco. Il processo di selezione prevede una domanda precisa: “Chi è il tuo giocatore preferito e cosa ti rende il suo fan numero uno?”. Capite bene che per rispondere a un quesito del genere si può essere tutto fuorché “fortunati”. Veri, singolari, ma fortunati proprio no, perché la passione è una di quelle rare cose che nella vita sono davvero difficili da dissimulare. La si legge negli occhi e, perché no, anche nel tono della voce. Non per altro, oltre a un limite di cento parole per sbloccare il primo livello di perché proprio tu, l’AO richiede un video di massimo due minuti dove mostrarsi e (di)mostrare il proprio valore. Niente effetti speciali, solamente tanta personalità ed energia, le stesse che emergerebbero a bordo campo.

Fin qui tutto perfetto: voli di andata e ritorno in classe economica, trasferimenti via terra da e per l’aeroporto, tra l’alloggio e il Melbourne Park per le riprese, un’indennità giornaliera di 50 dollari australiani per i pasti, in aggiunta all’indennità giornaliera per i pasti in loco prevista dall’accredito personale. Il rovescio della medaglia va cercato altrove, là dove la passione incontra il fallimento: la permanenza di ciascuno dei “superfan” dipenderà dai successi del proprio giocatore preferito. L’accredito e i posti riservati avranno validità per tutte le partite giocate dal tennista o dalla tennista in questione, oltre che per quando saranno richieste delle riprese per la serie, ma nel momento in cui il proprio idolo dovrà lasciare il torneo, il viaggio volgerà al termine. Del resto, ogni tifoso dovrebbe essere pronto a cadere assieme al suo protetto.

Non una stoccata a Flushing Meadows, semplicemente una coincidenza. “Superfans” viene lanciato il 26 agosto, quando ancora il caos newyorkese era in fase di riscaldamento, eppure di questa coincidenza vogliamo coglierne la precisa ironia della sorte. Uno Slam, quello downunder, che si è sempre distinto per iniziative ed atmosfera, anche per questo l’idea dietro il progetto ci deve cogliere di sorpresa, ma nemmeno troppo. Al centro il vero sostenitore, che in una scala immaginaria ci piace posizionare all’estremità opposta del content creator illetterato. Nel dargli valore, l’Australian Open trova una valida chiave di diffusione del fenomeno tennis, rinunciando all’offerente con il maggior numero di seguaci. Nell’abbracciare la febbre da sport, Melbourne non ricerca i tecnicismi e tantomeno la superficialità social, ma le emozioni e le persone che dagli spalti, come da casa, rendono il tennis così speciale.