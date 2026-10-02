Caro Vittorio, leggendo questa mia lettera (magari) imparerai a morire come si deve

No, non ti ho teologizzato, e tu non l’avresti permesso: tu ed Elisabetta siete animali sociali, splendidi animali sociali. Mentre io mi sono rarefatto. Dopo essere scappato dalle grinfie dell’“editoria” (lo metto tra parentesi, perché l’“editoria” è la peggiore manifestazione della ‘mondanità’ – ma tu li hai visti i ‘lettori’, Vittorio? Non ti hanno fatto senso?) ho pubblicato il mio primo libro, tradotto in mezzo mondo, non con Elisabetta. E dopo avere girato l’Italia con te, ho girato il mondo. Sempre più mondano, sempre più internazionale, sempre misconosciuto in questa Patria del cazzo mondana, mondanissima. Ma mi sono ritirato anche dal Jet Set internazionale della Letteratura: era uguale alla piccola e provinciale mondanità italiana. Ora sono un eremita, con lo scroto pendente (non è vero, sono bellissimo e sodo, ma “devo” fingere per avere una funzione: “Ti sei mai chiesto che funzione hai?”). Saresti dovuto uscire tu, con Franco Battiato ed Elisabetta, quando erano a stretto contatto. Ma tu eri ‘tu’, non hai mai voluto maestri.