Come un padre in tangenziale! Davide Bulega a cuore aperto per MOW: “e pensare che dicevo di volere una bambina”

“Come sto? Sto come un padre in tangenziale”. Davide Bulega fa il patacca. Però che sta sottosopra trova il modo di dirlo lo stesso. E’ uno emotivo forte e la butta a ridere perché sente già che rischia di strozzarglisi la voce. Non lo vediamo, perché l’intervista è al telefono, ma siamo strasicuri pure che con una mano tiene lo smartphone e con l’altra ravana altrove, visto che la prima domanda, a bruciapelo, è esattamente quella che chiunque sia un po’ scaramantico non vorrebbe sentirsi fare mai: sei alla vigilia di un fine settimana indimenticabile, come stai?

A suo figlio, Nicolò, manca una manciata di punti per diventare campione del mondo in Superbike e nel week end si correrà a Cremona, dopo che lo stesso Nicolò s’è messo in tasca la vittoria in tutte le gare del campionato tranne una. Insomma, ok essere scaramantici, ma il traguardo sta lì. Davide non vuole neanche sentirselo ricordare. E’ un padre. E è stato pure un pilota. Risponde, appunto, di stare come un padre in tangenziale. Della seconda domanda, invece, non c’è neanche bisogno, perché poi va a ruota da solo.