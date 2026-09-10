Serve altro per capire che matto tutto cuore è Jack Miller? Scende da una M1 problematica in MotoGP per salire su una R1 che fatica in SBK

A Misano, raccontando le sue sensazioni, Miller ha anzi voluto ritornare su tutto il suo attaccamento ai colori Yamaha. “Sono davvero felice di poter annunciare il mio futuro – ha detto - avere un piano definito per i prossimi due anni e continuare con un marchio come Yamaha è un grande piacere per me, rimanere in famiglia, continuare a lavorare con così tante persone straordinarie e continuare a costruire questo percorso”. Riflettendo sugli ultimi anni, senza nascondersi, l'australiano ha aggiunto: “Dal punto di vista dei risultati mi sarebbe piaciuto ottenere di più, ma allo stesso tempo abbiamo avuto molte sfide da affrontare e stiamo cercando di gestirle, sia io come pilota sia loro come costruttore, cercando di migliorare la moto. Credo che stiamo facendo progressi, stiamo andando nella giusta direzione. È soltanto un peccato che il nostro periodo insieme in MotoGP si interromperà, ma inizierà quello in Superbike. Ho cercato di fare quello che potevo con la M1 e ora cercherò di fare lo stesso con la R1”.

Una fiducia, quella di Miller in Yamaha, che chiaramente ha trovato la sponda e l’entusiasmo degli uomini di Pata, pronti a avere nel box un campione che arriva direttamente dalla MotoGP e che potrà portare, oltre al suo polso destro, anche tanta esperienza. “Siamo entusiasti di accogliere Jack Miller nel progetto Yamaha per il WorldSBK nel 2027 – ha detto Niccolò Canepa, Road Racing Sporting Manager di Yamaha Motor Europe - personalmente, sono molto felice che si unisca alla nostra squadra. L'opportunità di portare nel nostro team ufficiale un pilota con la sua esperienza e il suo talento era troppo importante per lasciarcela sfuggire; non vediamo l'ora di iniziare i primi test. La sua esperienza nei Gran Premi, e in particolare la sua conoscenza degli pneumatici Michelin, si riveleranno estremamente preziose per noi. Ha già ottenuto ottimi risultati con la R1 a Suzuka nella 8 ore, e quindi siamo curiosi di vedere cosa saprà fare in sella alla moto in configurazione WorldSBK e quale contributo potrà dare al continuo sviluppo della R1. Oltre all'aspetto tecnico, la personalità e il profilo internazionale di Jack rappresenteranno una risorsa fondamentale per rafforzare la presenza di Yamaha e accrescere ulteriormente l'attenzione attorno al campionato WorldSBK. Siamo impazienti di iniziare insieme questo nuovo capitolo”.