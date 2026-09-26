Nazionale Rigor Mortis: il progetto di Mancini (inguagiato nell’affaire Manchester City) è già fallito nella prima partita con il Belgio

Come si fa a decidere di giocare con un 4-3-3 con Di Lorenzo esterno, ormai bollito, Mancini centrale che sappiamo tutti performa al meglio in una difesa a tre, Romano faro a centrocampo, bravo ma poco aiutato al debutto e colpevole della palla persa che ha portato in vantaggio il Belgio, Kean esterno d’attacco?

I ragazzi sembravano spaesati, poco compatti e male organizzati. Anche Tonali era fuori posizione e ha mostrato molte difficoltà. Il più positivo è stato Cambiaghi (oltre a super Donnarumma) scelto titolare tra lo scetticismo generale. Il Belgio ha dominato e il risultato poteva essere molto più negativo, questo ci deve essere chiaro. Nemmeno le sostituzioni hanno cambiato la direzione della partita: Maldini, Zoma, Frattesi, Doumbia, Scalvini, sono stati poco più che comparse. Così non andiamo da nessuna parte e sia chiaro, nemmeno le dichiarazioni dopo la sconfitta ci sono piaciute.

Mancini ci vorrebbe far credere che il secondo tempo avremmo potuto pareggiare. Ma quando mai? E poi che ci interessa del risultato in Nations League, torneo che non serve a nulla. Preoccupano la mediocrità di un progetto già morto prima di cominciare e un futuro che non esiste.