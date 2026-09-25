Nel giorno di Russell a Baku, Kimi Antonelli se la prende con se stesso: “Errore inutile, sono arrabbiato. In gara andrò a tavoletta”. E ora Mercedes è a un bivio

Qualche minuto più tardi, invece, ai media presenti in circuito spiega un retroscena curioso, pur facendo mea culpa: “Sicuramente anche il vento ha inciso. C’era molto più vento contrario rispetto al giro precedente, quindi l’anteriore si è piantato e ha inserito molto di più. Ho impostato la curva quasi nello stesso punto, ma la macchina ha girato di più e ho toccato il muro. Però sapete com’è... sono io che devo fare un lavoro migliore”.

Lo ammette senza mezzi termini, sottolineando poi come l’intero fine settimana, fin qui, sia stato tutt’altro che semplice: “Ho perso tre quarti delle FP1 e poi mezza sessione di FP2. In questo modo, non entri mai davvero in ritmo. Poi oggi ho fatto un errore. Da parte mia non ero al cento per cento”.

La stessa onestà, poi, viene fuori anche nel commentare il giro del compagno di squadra: “Il divario che George ha dato agli altri mi ha sorpreso, ma a essere onesti la nostra macchina qui è davvero fortissima e lui ha fatto un lavoro incredibile. Per tutto il fine settimana ha avuto un feeling perfetto con la vettura e ha fatto la differenza. Bisogna essere onesti su questo e io per primo devo esserlo. Comunque la macchina si conferma velocissima”.