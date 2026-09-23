Kimi Antonelli a Baku entra in modalità Jannik Sinner, poi ammette: “Prima chiudiamo i giochi e meglio è”

“Non è finita finché non è finita. Finché non tagliamo il traguardo il lavoro non è concluso”. È così che Kimi Antonelli inizia a parlare nel giovedì di Baku, dove ci arriva dopo la doppietta di vittorie tra Monza e Madrid e con un vantaggio in classifica sempre più ampio, con George Russell e Lewis Hamilton - i più vicini - staccati rispettivamente di 81 e 106 punti. Il tutto, attualmente, a otto gare dalla fine di questa stagione.

Le domande sul Mondiale iniziano a farsi sempre più frequenti, ma Kimi non si scompone. Anzi, ogni volta ribadisce una sola necessità: quella di continuare a spingere, senza pensare troppo a ciò che potrebbe succedere nel prossimo futuro. “È come nel tennis: un punto alla volta; qui è una gara alla volta. È importante continuare a dare il massimo perché prima si finisce e meglio è”.