Lewis Hamilton si arrende a Kimi Antonelli e alla Mercedes: “Non c’è modo di fermarli, se lo meritano”. E George Russell…fa lo stesso

Il vantaggio è ampio e, al netto dell’ultima gara dove lui stesso ha ammesso di non meritare la vittoria, strappata a Norris approfittando di una Virtual Safety Car, è stato interamente costruito grazie a prestazioni impressionanti una dopo l’altra, senza mai commettere passi falsi. Era questo il timore principale quando l’italiano ha iniziato a vincere, ormai però spazzato via quasi del tutto.

Uno scenario che, meglio di chiunque altro, a Madrid l’ha riassunto Lewis Hamilton a Sky Sport UK nel post GP, per lui terminato dopo nemmeno dieci giri a causa di un problema alla sua SF-26: “Non c’è modo di fermare lui e la Mercedes quest’anno, hanno fatto un lavoro fenomenale e se lo meritano”.

Nessun rancore nelle parole di Sir Lewis. Anzi, soltanto grande classe, sottolineando quanto fatto dal suo successore a Brackley per l’ennesima volta negli ultimi due anni. Anche perché, va detto, Hamilton Kimi l’aveva già spalleggiato quando tutto sembrava andare per il verso sbagliato e in molti lo vedevano fuori dalla F1 a metà della sua stagione da esordiente. Così non è stato, confermando quanto Toto Wolff al tempo c’aveva visto lungo con l’italiano, diventato praticamente il più giovane a entrare in un’academy di F1.