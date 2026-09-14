Ma quanto sta spaccando Lando Norris alla Max Verstappen? Prima era veloce, ora anche cazzuto e senza filtri

“È una regola che non dovrebbe decidere una gara”, tuona ai media presenti in circuito. “Un GP dovrebbe essere vinto da chi riesce a fornire la migliore prestazione, magari rischiando con stint lunghi, perché magari poi entra in pista una Safety Car e la sfrutti”, ha poi aggiunto. “Ma è ingiusto che tutti gli altri si possano fermare e io no. È già successo in passato, ma è frustrante perdere in questo modo”.

Poteva essere la terza vittoria in quattro gare dopo una pole position sensazionale al sabato, ma tutto è andato a suo sfavore, tant’è che persino Kimi Antonelli l’ha ammesso senza giri di parole a Sky Sport F1: “Sicuramente non è stato il modo in cui avrei voluto vincere. Credo che oggi il risultato che meritavo fosse 2°. Norris meritava la vittoria e mi è dispiaciuto per lui”.

Alla fine arriva terzo e giustamente infastidito, senza nasconderlo come dodici mesi fa probabilmente avrebbe fatto. È vero e la gente inizia ad apprezzarlo, persino quelli che al tempo l’avevano snobbato, altro che campione meno meritevole della storia. E il salto in questa stagione lo racconta meglio di qualsiasi altra cosa, a suon di giri a tutta e di gare in cui ha fatto più volte la differenza, come sottolineato più volte anche dal team principal dei Papaya, Andrea Stella.