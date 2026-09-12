Il Matrix di Lando Norris a Madrid, dove semina il panico in qualifica: “Il mio miglior giro di sempre, ero completamente nel flow”

A volte, i piloti entrano in un tunnel dove ci sono soltanto la propria macchina e la curva che affronteranno pochi secondi dopo. È successo ai grandi del passato come Senna a Monaco nel 1988, a quelli del presente come Lewis Hamilton a Singapore, nel 2018, e adesso, dopo le qualifiche di Madrid, anche a Lando Norris. L’inglese, infatti, ha negato la pole position a Kimi Antonelli con un giro magico, al limite dall’inizio alla fine. E fa ancor più impressione pensare che quello stesso tempo potesse essere ulteriormente migliorato, con un paio di decimi persi per una sbavatura all’ultima curva.

A raccontarlo, senza ancora aver realizzato quanto fatto in pista, è proprio Lando. “L’adrenalina era alle stelle nell’ultimo giro, ma bisogna rilassarsi e lasciarsi andare. La macchina andava bene, quindi mi sentivo a mio agio in pista. È stato praticamente tutto perfetto, tranne che all’ultima curva: pensavo di finire contro il muro e che i ragazzi avrebbero dovuto riparare la macchina stanotte e invece…È stato uno di quei momenti in cui sei in uno stato di totale flow”.

Poi, sempre ai microfoni di David Coulthard, lo stupore continua: “Sono scioccato, sono un po’ sorpreso di trovarmi qui adesso. Mio Dio, è stato uno dei migliori giri che abbia mai fatto in tutta la mia carriera. Sono felicissimo. Avevo le idee chiare su cosa volevo fare, l’unica incognita era se la mia mente me lo avrebbe permesso. Questo è uno di quei giri in cui alla fine guardi il tempo sul giro e dici: ‘Oh, ca**o, è stato fantastico’”.