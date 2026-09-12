Ma quindi dopo il venerdì di Madrid tutti (di nuovo) sul carro di Charles Leclerc?

Nonostante ciò, Leclerc si è presentato in pista come se nulla fosse. Entrambe le sessioni del venerdì chiuse in top3, davanti al compagno e cautamente ottimista - come dice lui - in vista del prosieguo di weekend, quasi come se quell’incidente non fosse mai avvenuto. Terzo in FP1, secondo in FP2, soltanto alle spalle di almeno una delle due Mercedes sotto la bandiera a scacchi. Alla fine, ha reagito un po’ come fa sempre lui: mettendoci il cuore, dando tutto e ricordando perché negli anni la Ferrari si è legata a lui.

“Le qualifiche saranno sicuramente il momento chiave del weekend”, ha poi spiegato parlando con il sito ufficiale della F1 una volta sceso dalla sua SF-26. “In particolare, durante le FP2 ho provato a sorpassare ma, nonostante la notevole differenza di passo, è risultato estremamente difficile, se non impossibile. Di conseguenza, gran parte della prestazione di questo fine settimana dipenderà dalle qualifiche”. Per far bene, quindi, toccherà non commettere tutte quelle sbavature che si sono viste una settimana fa, quando il caos l’ha fatta da padrone da entrambi i lati del box.

A fargli accennare un sorriso, comunque, sono le sensazioni provate in macchina: “Per ora sono piuttosto buone, anche se Mercedes sembra forte. Tuttavia, non diamo troppo peso ai risultati delle libere perché non conosciamo i programmi di lavoro degli altri. L’obiettivo principale era massimizzare il numero di giri sul nuovo tracciato, raccogliere tutti i dati necessari e prendere confidenza con la pista in vista delle qualifiche di domani”. Per lui è una prima missione compiuta, cruciale in vista del GP.