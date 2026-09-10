L’onestà e le emozioni di Kimi Antonelli: “Guardo le foto di Monza tutti i giorni, ma non ho ancora realizzato. Madrid? C’è una sola strategia”

A Kimi Antonelli serve tempo. Non per andare veloce, ma per rendersi conto di quanto successo meno di una settimana fa a Monza, con quella gara da fuoriclasse. Non si aspettava di vincere e ce lo aveva raccontato nel giovedì che aveva aperto il suo fine settimana, ma alla fine l’ha fatto e ha scritto una nuova pagina di storia della F1, l’ennesima in questa stagione da record. Ci aveva detto che sarebbe andato full attack, ha mantenuto la promessa e poi ha festeggiato come una rockstar travolto dal pubblico di casa e da emozioni difficili da descrivere.

Da quegli attimi sono passati appena quattro giorni, troppo pochi per metabolizzare tutto, specie con una gara da preparare già davanti a sé. “Non l’ho ancora realizzato”, ha raccontato una volta arrivato a Madrid come riportato da Motorsport.com. “Lunedì ero già in pista con i kart e martedì al simulatore, quindi non sono ancora riuscito a rendermi conto completamente dell’effetto che ha avuto questa vittoria. Però ci sono delle foto bellissime del podio che sto guardando ogni giorno. È stato un momento incredibile”.

Un successo festeggiato come piace a lui, raggiunto anche dalla sua squadra: “Eravamo in pista, tanto per cambiare. Ci siamo divertiti, è stata una bella giornata. I meccanici erano contenti e per me questa era la cosa importante”. Non è stato, però, solo divertimento: “A fine giornata ero cotto. Il KZ mi ha massacrato, sicuramente più del Gran Premio. Ero già stanco per la gara e non ci salivo da gennaio, quindi è stata tosta”.