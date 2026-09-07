Quanto è importante dormire (bene) per guidare una F1? A Monza ce l’ha spiegato Jak Crawford, terzo pilota Aston Martin: “C’è chi addirittura fa i riposini tra le sessioni”

In questa F1, ormai anche il sonno viene monitorato in maniera estremamente precisa. Non è più soltanto questione di talento, riflessi e una macchina veloce: la performance oggi si costruisce anche a letto, la notte prima di scendere in pista. Non lo abbiamo ipotizzato noi, ma ci è stato raccontato proprio nel corso dell’ultimo GP, a Monza. È giovedì e, dopo aver sbrigato i primi incontri media tra un team e l’altro, ad aspettarci nell’hospitality dell’Aston Martin c’è Jak Crawford, americano, 21 anni. È il terzo pilota della squadra, quello che si divide tra simulatore di notte e pista di giorno in gran parte dei weekend di gara.

Dobbiamo intervistarlo, ma non si parlerà solo di F1 in senso tradizionale. Al centro della conversazione, infatti, ci sarà proprio il sonno, un argomento particolare e che negli ultimi anni ha conquistato il Circus. In tal senso, un aneddoto che gira nel paddock rende bene l’idea.

Charles Leclerc, ad Austin, avrebbe mandato di persona una foto al CEO di Eight Sleep - azienda leader del settore nel monitoraggio del sonno tramite i propri device di cui poi è diventato ambassador - per ringraziarlo dopo che, per più di qualche giorno, non riusciva a dormire bene nella sua camera d’albergo. La soluzione? La spedizione di un Pod, strumento capace di personalizzare al massimo l’esperienza del riposo a letto, e una pace finalmente ritrovata. Un dettaglio, ma che racconta tanto di quanto minuziosa sia l’attenzione che ormai viene data a quest’ambito.