Ferrari, Hamilton furioso dopo l’ennesimo capolavoro servito a Monza: “In Mercedes avevamo delle regole, qui non c’è nulla”

Un’altra domenica da dimenticare per la Ferrari. Proprio a Monza, in casa, dopo un sabato disastroso dove tutto ciò che poteva andare male è andato anche peggio. Al termine delle qualifiche la parola incriminata era “esecuzione”, pronunciata più volte sia dai piloti che dal team principal Frederic Vasseur.

Si era parlato però anche di una vittoria possibile nonostante fosse complicatissimo, soprattutto perché il nuovo motore e gli altri aggiornamenti installati sulle SF-26 di Hamilton e Leclerc avevano ben funzionato. Insomma, una piccola speranza in vista della gara c’era.

Per farla svanire è bastata una manciata di metri, quelli che separavano la terza e la quarta casella della griglia all’uscita dalla prima variante. È lì che, al primo giro, si è consumato un mezzo disastro. Sir Lewis attacca all’esterno, Leclerc si difende e lo allarga fino a portarlo in ghiaia. Il sette volte campione del Mondo scende in decima posizione, costretto così a recuperare.