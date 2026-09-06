Sebastian Vettel a Monza con la Ferrari di Michael Schumacher: “Cosa gli direi se fosse qui? Guida tu. Tutti vorremmo rivederlo qui”. E poi su questa F1, il futuro e Kimi Antonelli

Qual è il significato speciale e più profondo di questa giornata?

“Penso innanzitutto che riguardi il mio amico e il ricordo di lui. Sarà molto emozionante. È stato il mio eroe d'infanzia e in seguito abbiamo avuto un legame profondo di amicizia. Siamo diventati molto vicini e abbiamo condiviso tantissimi bei ricordi. Tutti noi vorremmo vedere lui alla guida, me compreso. Non vedo l'ora di salire in macchina perché credo che sarà un momento in cui sentiremo Michael e ciò che ancora rappresenta. Quindi c'è molto più di qualche giro. Inoltre è la sua macchina, la vettura campione del mondo del 2002. È una Ferrari, a Monza, davanti ai tifosi. C’è davvero molto”.

Cosa diresti a Michael se avessi l’opportunità di parlargli?

“Guidi tu. Questa è la tua macchina. Sarebbe probabilmente la prima cosa che gli direi oggi. Mi manca molto nei momenti in cui penso che potrebbe davvero aiutarmi. Ma questo è un aspetto piccolo, perché la perdita e il dolore dopo il suo incidente, per lui e per la sua famiglia, sono molto più grandi di quanto io o altre persone possiamo provare per la sua assenza”.

Qual è la sua vera eredità, secondo te?

“Penso che oggi la sentirete. È così semplice. Le persone tengono profondamente a lui e a ciò che ha realizzato, anche se aveva il suo modo di esprimersi. Non era sempre un modo popolare. A volte era proprio il contrario e alcuni di voi giornalisti erano presenti nei momenti in cui non era particolarmente apprezzato. Ma credo che oggi sentirete la sua eredità. È qualcosa di potente ed è bello farne parte”.

Come ti senti oggi?

“Sono molto felice e mi sento onorato. È un enorme privilegio. Quando mi è stato chiesto di farlo non ho avuto dubbi nemmeno per un secondo. Ci sono molti elementi che si uniscono, come ho cercato di spiegare, ma in fondo amo davvero questo sport. So che non corro più, ma sarò sempre un pilota. Tornare oggi e vivere un'occasione così speciale, ricordarmelo e magari trarne nuova energia per il futuro sarà un momento davvero speciale”.