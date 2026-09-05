Da Monza a Monza, la favola di Pierre Gasly che batte Russell e si prende la pole: “L’ho fatta alla mia prima vera occasione”

È una pole inaspettata per tutti, lui compreso, come conferma poco dopo rispondendo alla domanda di un collega: “Rispetto ai nostri concorrenti abbiamo fatto un salto più grande dalle FP3 alle qualifiche e, fin dalla Q1, siamo rimasti un po’ sorpresi di vederci lassù”.

Da lì in poi, quel sogno si è concretizzato una sessione dopo l’altra: “Il nostro obiettivo era la Q3, poi però c’è stata la P1 in Q1 e la P4 in Q2. Non volevo farmi prendere troppo dall’emozione, ma nel mio primo tentativo in Q3, vedendomi di nuovo lì, ho capito che potevo farcela. Come ho detto, era la prima volta che avevo una reale occasione e ho cercato di dare tutto quello che avevo. Tra l’Ascari e la Parabolica è andata bene e alla fine ho realizzato uno dei migliori giri mai fatti nella mia carriera. Non me lo sarei mai aspettato, sono davvero felicissimo”.

Sulla gara, invece, ha le idee chiare nonostante poi ammetta che fino a domani sarà lunga: “Il mio piano è rimanere in prima posizione il più a lungo possibile; per quanto tempo, non ne ho idea. Servirà fare una partenza pulita, non commettere errori e dare il massimo. La notte mi servirà per prepararmi al meglio”. A prescindere da come andrà, questa è una di quelle storie che ti fanno innamorare di questa F1.