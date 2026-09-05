TikTok, chili d'erba, feste e il “Nipple Gate” di Alcaraz: Benvenuti allo US Open, l’incubo di Wimbledon

Lo aspettavamo ed è arrivato, senza deludere le aspettative. Carlos Alcaraz avanza nella propria parte di tabellone come se il polso non se lo fosse mai infortunato. Sia chiaro, non è il miglior Alcaraz, per quello dovremo aspettare ancora un po’, ma le sensazioni del murciano sono buone. Direzione? Terzo US Open. Non solo un rientro di qualità tennistica invidiabile dopo oltre quattro mesi di stop forzato, Carlitos si presenta anche in grande stile, letteralmente. Il completo Nike firmato Travis Scott presenta un dettaglio che ha fatto il giro del mondo e che stringe la mano al movimento #freethenipple. Sui toni del marrone e del bianco, la canotta è così smanicata da rivelare i capezzoli dell’ex numero uno. Ieri però, in occasione del match contro Wu, ha fatto il suo debutto una canottiera bianca aderente, indossata sotto a quella ufficiale. Come a dire che sì, Carlos ha visto e letto tutto in merito. In conferenza stampa gli viene chiesto se sarà una costante e lui, in tutta franchezza e con un pizzico di ironia, ha risposto: “Ho mostrato abbastanza i miei capezzoli, ho pensato fosse giusto coprirli. Mi trovo bene così, la terrò”, parlando della soluzione a due strati. Non solo pettorali, un utente sui social ha voluto condividere con il mondo la sua repulsione per le unghie dello spagnolo. In un video in slow motion dell’incontro disputato ieri, lo zoom ci delizia con un primo piano della manicure di Alcaraz che, ad essere sinceri, è tutto fuorché sgradevole. Ma si sa, i gusti sono gusti e sui social la franchezza non fa sconti a nessuno.

Insomma, alla faccia di Wimbledon. Viene spontanea associare, per contraddizione, lo Slam della Grande Mela a quello londinese, non solo perché opposti da un punto di vista geografico, ma anche e soprattutto per la loro natura. Riflesso senza sconti della società e dalla tradizione dalla quale traggono sostentamento. Da una parte, la capitale inglese, simbolo inequivocabile di bon ton e rigorosa etichetta. Dall’altra, la città che non dorme mai, anima eclettica e caotica. Alle fragole con panna, il bianco d’obbligo e un manto frutto di una cura maniacale, si oppongono con forza giochi di luci, street style e cemento. L’unicità della metropoli ai poli opposti di una scala e applicata al mondo della racchetta. Come sul campo i protagonisti ci mostrano che il gioco può assumere forme diverse, così ciò che lo circonda ci ricorda che non esiste una sola ricetta per viverlo. Certo è che, per i puristi, è sempre più difficile accettare un Arthur Ashe che strizza sempre di più l’occhio a uno stadio di football americano. A una qualsiasi Avenue di svago e allo sfondo perfetto di un balletto su TikTok. Ma, del resto, cosa sarebbe lo sport senza un minimo di sfida? Forse il punto non è decidere quale delle due anime abbia ragione, ma capire come possano convivere. Capire fino a dove ci si possa spingere senza perdere di vista quella che, alla fine, resta la cosa più importante: il gioco. Se per far conoscere il tennis c’è bisogno di trend da Gen Z, ben venga, purché si rispettino le regole comportamentali. Tanto poi, a parlare, sarà sempre e comunque il campo.