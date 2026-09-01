Di Roger Federer e Novak Djokovic: perché anche i giganti piangono, lì dove la grandezza incontra il proprio limite

Da una parte, Roger Federer, fresco di introduzione nella Tennis Hall of Fame. Dall’altra, Novak Djokovic, reduce dall’eliminazione dallo US Open. Da una parte, la celebrazione del Re ormai lontano dalle scene, portavoce di ricordi sportivi indelebili, ma anche e soprattutto di grazia e sensibilità. Un’eredità di raro spessore. Dall’altra, i capitoli finali del più vincente di sempre, protagonista di un tennis segnato da principi inamovibili e dalla religiosa venerazione del sé. Il guastafeste diventato sovrano, alla costante ricerca dell’immortalità.

Per uno strano scherzo del destino, due degli eventi più significativi del tennis recente hanno avuto luogo a poche ore di distanza. Tutti aspettavamo l’ingresso del Maestro tra i Grandi. Nessuno immaginava l’addio prematuro del Djoker all’ultimo Major stagionale. La cosa che più colpisce non sono i fatti in sé, una cerimonia e una sconfitta, ma piuttosto il modo in cui le trame dell’una e dell’altra abbiano deciso di intrecciarsi.

Lacrime. L’espressione umana per eccellenza, ma che nello sport viene spesso obiettata da obblighi e doveri, da tacita fatica e la maschera del sacrificio. Due sono le lacrime che nel tennis hanno trovato rifugio in queste ore, nate da sentimenti opposti, eppure capaci di raccontare la stessa storia di grandezza. La commozione di Federer nasce dalla consapevolezza di aver restituito tutto a quello sport che, tutto, glielo aveva dato per primo, dalla gratitudine per una carriera e una vita meravigliose. La sofferenza di Nole ha origine dall’ostinata voglia di restare, da un fisico che presenta un conto salatissimo, ma che nell’ostinazione trova una degna avversaria. Come se nella fine del viaggio di una leggenda si riflettesse il vicino tramonto di un’altra.