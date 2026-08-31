Solita grande illusione? La Ferrari a Monza è tutta nuova e già si pensa solo a Michael Schumacher, però…

La Ferrari arriva a Monza a metà tra passato e futuro. Scenderà in pista con una livrea tutta rossa, un omaggio a Michael Schumacher e alla prima monoposto con cui il Kaiser vinse in Italia, nel 1996. “Home is calling”, hanno scritto sui canali social, accompagnando un video che ‘spoilerava’ la livrea celebrativa sulle SF-26 di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Rosso pieno, come quella F310, con due richiami precisi al campione tedesco sul kit di entrambi i piloti: le sette stelle dei titoli mondiali sul retro della tuta e sulle scarpe, poi il logo storico con la F1 stilizzata e il nome “Michael Schumacher” sul fianco. Un omaggio che emoziona, ma che resta esattamente quello che è: un vestito speciale per un weekend speciale.

Fin qui, la stagione ha raccontato una Ferrari a due facce. La SF-26 ha mostrato fin da subito un potenziale telaistico evidente, capace di tenere il passo di Mercedes nei tratti misti e di restituire grande fiducia ai piloti. Il problema è arrivato dal motore: nei primi mesi si è rivelato più indietro rispetto ai diretti avversari, come confermato dai dati ADUO pubblicati nei giorni scorsi. Due vittorie sono arrivate massimizzando tutto ciò che si poteva in pista, frutto di weekend perfetti e di un pacchetto comunque competitivo. Però, ci sono state anche gare in cui qualche punticino è stato lasciato per strada, in situazioni dove la potenza extra avrebbe potuto cambiare il risultato.