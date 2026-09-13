“La pressione di Marquez? Avrei fatto il meccanico con mio babbo”: Marco Bezzecchi è già in Austria dopo il botto di Misano

A proposito di ossa, a preoccupare, semmai, vista la vicinanza con l’Austria, potrebbero essere le condizioni fisiche, anche se il Bez ribadisce di sentirsi bene e di non fare i conti al momento con particolari dolo. “Ora c’è ancora l’adrenalina – ammette - Quindi sicuramente domattina quando mi sveglierò capirò meglio, ma non sono preoccupato. La spalla sta bene, il ginocchio è un po' più dolorante, ma non credo che dipenda dalla caduta”. L’aria è quella di un ragazzo a cui sicuramente girano le scatole, ma con una capacità di metabolizzare in maniera diversa. Non solo quello che succede, ma anche quello che gli viene chiesto. Soprattutto quando qualcuno, forse in maniera provocatoria, lrova a dirgli che dopo sette gare aveva le mani sul titolo. “Dopo 7 gare – taglia corto Bezzecchi - non si mettono le mani da nessuna parte, ma neanche dopo 14. Non ho mai pensato dopo le prime 7 gare di avere già la mano da qualche parte, e sono sicuro che neanche Marc ci sta pensando adesso. È ovvio che Marc è un pilota di esperienza, un pilota molto veloce, quindi sicuramente non è un avversario facile, neanche Martín, che è a pari punti. Se non avessi voluto questo tipo di pressioni andavo a lavorare in officina da mio babbo. Invece sto provando a fare il pilota e quindi ci sta, bisogna lottare con queste cose qua”.

Il tema, quindi, non è Marc Marquez e, tutto sommato, non è nemmeno Ducati. Nel senso che Bezzecchi continua a ripetere che c’è solo da lavorare e guardare se stessi. “La nostra moto è molto competitiva, il nostro pacchetto è molto competitivo, ma secondo me non siamo mai andati davvero via a Ducati. Cioè, non è che ci ha dovuti riprendere. È chiaro: abbiamo avuto qualche pista dove siamo riusciti a sistemarci bene e dove abbiamo fatto un lavoro fantastico. Secondo me generalmente abbiamo lavorato benissimo in tutti i weekend. Poi delle volte ci sono piste che si adattano meglio o al pilota o alla moto. Ci sono tante variabili. In questo momento, però, bisogna solo cercare di superare questa giornata che purtroppo è andata male, come non avrei voluto. La fortuna è che c'è l'Austria subito”.