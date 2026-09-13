Crash del Bez e Marc Marquez (ormai più forte di Marc Marquez) si prende anche la domenica di Misano (e la testa della classifica)

Marquez ci aveva provato alla prima cura, tentando la fotocopia della Sprint e di Aragon, ma Marco Bezzecchi è rimasto davanti. Il 93 gli si è messo sul collo e poi è andata come è andata. Per un attimo, ma giusto un attimo, c’ha creduto anche Alez Marquez, ma quando il piccolo dei fratelli di Cervera s’è avvicinato troppo, il grande ha ristabilito le distanze. “Sono contento – ha detto proprio Alex Marquez - ieri le qualifiche non sono andate bene e pensavo di aver buttato via il fine settimana. Invece sono riuscito a fare bene. Difficile avvicinarsi Marc, perchè era velocissimo, soprattutto nell'ultimo settore. Sono molto contento e questo podio è per Marco Simoncelli". Dietro i due fratelli terribili, Pedro Acosta sembra, invece, contento a metà del podio conquistato qui. "La motivazione è la stessa di sempre – ha raccontato il 37 - avevo tanta fame. L'ho detto a Pit che dovevamo spingere, la moto andava molto bene, ma manca ancora qualcosa nel settore veloce. Comunque dobbiamo essere soddisfatti".

E è finita così: Ducati, Ducati e KTM. Per un po’, le speranze di Aprilia sono rimaste nel polso destro di Jorge Martìn, capace di mettersi davanti a Marquez e vendergliela cara per qualche giro, fino a quando l’ex campione del mondo ha cominciato a accusare un calo fisiologico che l’ha visto sfilare indietro fino alla quinta posizione. Alla fine, è stato un podio tutto spagnolo, anzi, una top 6 tutta spagnola, visto che il primo degli italiani, Fabio DI Giannantonio, ha chiuso settimo davanti a Enea Bastianini e Luca Marini. Chiude la top 10, invece, Fabio Quartararo. Tutti i marchi, quindi, sono rientrati nelle prime dieci posizioni, anche se c’è da dire che Misano, quest’anno, è stata un po’ una gara a eliminazione. Già detto di Marco Bezzecchi, sulla ghiaia è finito anche uno sconsolatissimo Pecco Bagnaia, con Alex Rins, Johann Zarco, DIogo Moreira, Joan Mir e Jack Miller.