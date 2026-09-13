Why Always Morbidelli? L’ultima Misano di Franco è un peccato de core: “Io sono stupido, ma serve una regola a prova di stupido”

Viene interrotto da altre domande insistenti sullo stesso tasto dolente. Contesta che l’episodio con Bastianini non si sia verificato nei minuti caldi del time attack delle Prequalifiche, lasciando intuire che la Direzione Gara con lui, adesso, adotta sempre per la sanzione più pesante: “Fino a pochi anni fa la penalità comprendeva gli ultimi 20 minuti delle Prequalifiche e le qualifiche. Io sono molto d'accordo sul dare penalità quando si rovina la performance nei momenti finali di quelle sessioni, perché il pilota ha quella chance lì per fare il tempo, non ne avrà un'altra”. Alla terza domanda sull’argomento, l’addetto stampa del Team VR46 avrebbe preferito si cambiasse rotta, ma Franco si è imposto: “No, no, io accetto, accetto altre domande. Rispondiamo”. Poi ha chiarito con tono fermo e serio la sua posizione: “Ve lo dico, io sono più stupido degli altri piloti, meno furbo in queste situazioni. Però questa dovrebbe essere una regola a prova di stupido. Soprattutto per la sicurezza. Se invece è per giocare, allora più uno è stupido, più uno paga. E siamo tutti d'accordo”.

Questo è Franco Morbidelli. Puro, limpido, dritto al punto, anche in un mare torbido di fastidi. In una stagione in cui non ha mai smesso di annaspare tra le difficoltà, Misano – la sua ultima gara di casa in MotoGP – poteva essere una parentesi felice. Invece pochi istanti di disattenzione hanno inficiato tutto: “La gara della domenica ormai è andata. Con un long lap e con il tipo di performance che ho di solito in gara, nella gara lunga, non so se riusciremo ad arrivare a punti”. Noi, saremmo felici di raccontare un’altra storia.