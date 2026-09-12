Misano non ti mollo: Marco Bezzecchi è un cagnaccio e si prende pole e record, Marquez prova a toglierli l’osso dai denti, Diggia e Marini ingabbiano Martín

Tutti a Misano erano certi che per la pole sarebbe stato obbligatorio scendere abbondantemente sotto il muro dell’uno e trenta (abbassando quindi il record del 2024 di Pecco Bagnaia, 1’30”031), invece qualche dubbio è sorto questo sabato mattina, con l’asfalto del Santa Monica lavato da un acquazzone scrosciato all’alba e asciugatosi integralmente solo allo start delle qualifiche. Poco grip, aria fresca, diverse scivolate nella mezz’ora di libere che ha inaugurato la giornata, ma nessun problema per Marco Bezzecchi nel momento caldo: con il casco speciale “Non mollo l’osso” (slogan di questo periodo in cui, acciaccato, si aggrappa con i denti al treno Mondiale), gli è bastato il primo tentativo per registrare il nuovo record della pista, 1’29”982, che si è tramutato ufficialmente in pole position dieci minuti più tardi. Per cogliere l’entità della prestazione di Marco, è sufficiente pensare che prima di montare la seconda gomma tutti gli altri undici piloti del Q2 mantenevano una distanza di sicurezza di mezzo secondo. E poi? E poi alla bandiera a scacchi è rimasto comunque il più veloce nei primi tre settori della pista, una buona fetta di dominio.