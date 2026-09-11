Come fare inca**are Marco Bezzecchi a Misano? Ditegli che adesso è tutta discesa: “Marquez più veloce a sinistra, il ginocchio mi fa male, gli altri arriveranno”

“Sono contento di com’è andata la giornata, è stato un buon inizio del weekend, era l’obiettivo mio e della mia squadra, direi bene. È stato comunque un giorno difficile, perché non siamo a postissimo e la moto si muove tantissimo, questo mi fa un po’ soffrire, sia in termini di sensazioni ma anche fisicamente”. Tutti nel paddock danno per scontato che per la pole, domattina, il muro del trenta verrà abbattuto. Sia perché la pista migliorerà, sia perché tutti – dopo una notte di lavoro – progrediranno. Marco Bezzecchi dove potrà rosicchiare qualcosa? È il più veloce tra i cambi di direzione del primo settore e tra i curvoni veloci a destra del terzo. Mancando all’appello il secondo e il quarto: praticamente tutte curve a sinistra. Terra di Marquez? Terra di Marquez. Ma anche casa di Marco, che non vuole lasciare nulla di intentato: “C’è da migliorare al T2 e al T4, visto che Marc è molto veloce nell’ultimo settore, mentre nel secondo tanti sono più veloci di me. Mi piacerebbe limare un po’ anche nel T3 e nel T1 comunque (ride)”.