Boia che Bezzecchitudine! Nel venerdì di Misano, i Marquez secondo e terzo dietro al 72. Bagnaia 19esimo e solo Yamaha fuori dalla top 10

Bene, tutto sommato, anche le Honda, con il solito Johann Zarco che si conferma il pilota tutto cuore che è e, nonostante gli acciacchi, si piazza ottavo, alle spalle di un Luca Marini che a Misano ha trovato quel quid in più che serve per far andare forte la RC213V. E Pecco Bagnaia? Male, malissimo. Mai in partita, con lo sguardo nervosissimo e le linee del viso tipiche di chi non distingue più se sta vivendo un incubo o se è davvero tutto vero. La diciannovesima posizione finale è il segno di una storia al capolinea, ma forse anche di rapporti umani che nel frattempo sono andati logorandosi fino a non rivelarsi più in grado di creare quel clima che serve per andare forte anche quando manca poco a un definitivo addio.

Meglio, invece, è andata a Enea Bastianini. Anche lui a fine stagione lascerà KTM, ma l’undicesima piazza conquistata lo mette come candidato principale, domani, per centrare l’accesso in Q2 dalla Q1. Ultima nota? In top dieci ci sono praticamente tutti i marchi ad eccezione della solita Yamaha, in crisi nera sull’asfalto di Misano, con Fabio QUartararo sedicesimo, Alex Rins diciottesimo e Jack Miller con Toprak Razgatlioglu ultimo e penultimo.