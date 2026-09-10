La poker face di Marc Marquez spacca il giovedì di Misano, tra chi lo guarda perplesso (Bagnaia) e chi non lo guarda proprio (Bezzecchi)

L’altra spalla, quella di Marquez, è catalizzatrice della conferenza stampa. Gli rivolgono quattro domande: cosa l’abbia spinto a pubblicare quell’immagine, perché farlo proprio adesso, come si è coordinato con Ducati, come si è coordinato con la sua indole, generalmente schiva ad esaltare le magagne fisiche e ad anteporre i suoi problemi a quelli della pista (che in questo caso però coincidono). “Ad Aragon – racconta il 93 – mi è stato chiesto molto del braccio. Ero stanco e ho chiesto al team di trovare una soluzione. È stata una mia idea quella della foto, loro mi hanno dato un feedback positivo ma alla fine è stata una cosa molto personale. Non va contro il mio carattere perché le continue domande mi toglievano energia e io ho bisogno di essere al 100% concentrato e rilassato quando guido. Una delle cose che ho imparato nel corso della mia carriera è che quando c’è un punto di domanda la soluzione migliore è essere onesti”.