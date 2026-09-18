Sveglia! Ascoltate Klopp quando parla di patria e non i soliti esaltati di destra e sinistra: “L’orgoglio nazionale non va lasciato alle persone sbagliate”

Also sprach Jürgen Klopp. “L’orgoglio nazionale non va lasciato alle persone sbagliate”: così ha parlato il nuovo commissario tecnico della Germania su ciò che sta accadendo nel suo paese, proponendo un'idea di patriottismo positivo: “Posso essere orgoglioso di essere tedesco, pur essendo aperto, inclusivo, amichevole e accessibile. Si può avere empatia per gli altri pur amando il proprio Paese?”. Klopp entra a gamba tesa, uscendo da quel territorio che gli snob liquidano come nazionalpopolare, ovvero il calcio, per dire qualcosa che riguarda tutti noi su cosa significhi davvero essere cittadini, a prescindere dalle nostre idee. Che si debbano attendere parole di senso compiuto sul destino delle democrazie occidentali da un uomo in tuta, cappellino e sponsor è il riassunto tragicomico di ciò che è diventata la nostra politica. Un allenatore di calcio ci fa capire con spietata chiarezza cosa siano oggi i nostri leader: dei tifosi incattiviti, ricchi aizzatori di folle, abili sobillatori dei nostri peggiori istinti, per lo più degli inetti - e in quanto tali - maestri in quel talento che li fa eccellere nella comunicazione più becera e divisiva: nulla a che vedere col carisma incolmabile dei più nefasti dittatori del ‘900 a cui spesso rendono omaggio, tra le righe della loro immagine istituzionale. Sarà che Jürgen Klopp si è guadagnato da vivere spiegando a undici ragazzi, provenienti da tutto il mondo, come correre dietro a una palla: solo lui ha saputo evidenziare come semplicità e lucidità siano esattamente ciò che manca a una comunicazione politica ridotta a vuoto posizionamento tattico.