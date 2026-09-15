Dalla merda d’artista alla merda d’atleta: Joanna Wietrzyk con la sua assoluta vittoria nell’Hyrox ha fatto tabula rasa di un secolo di pudore borghese: l’apologia dello scrittore olimpico Gianni Miraglia

Lo sport ad alta intensità ha sempre avuto un rapporto tormentato con l’intestino. Paula Radcliffe, leggenda del mezzofondo, si accovacciò a bordo strada durante la maratona di Londra del 2005 senza fermare il cronometro, e vinse comunque. Nel sollevamento pesi, con i carichi massimali e la pressione intra addominale alle stelle, la flatulenza è norma e nessuno ride, si ricorre al pannolone sotto la cintura. Per non parlare di Elvis, morto non incastrato nel water e cosparso di feci. Gli antichi, in questo, erano più onesti di noi. I romani costruivano le foricae, latrine pubbliche a più posti dove si defecava fianco a fianco chiacchierando di politica, senza una parete divisoria a difendere un pudore che semplicemente non esisteva. L'igiene era un fatto collettivo, non un segreto da custodire in solitudine. E lo sport, presso i greci, non era meno spietato con le viscere. La leggenda di Fidippide, il messaggero che corse da Maratona ad Atene per annunciare la vittoria, stramazzando al suolo inanime, racconta un corpo spinto oltre ogni limite fisiologico fino al collasso totale, sfinteri compresi. Le legioni romane in marcia conoscevano fin troppo bene la dissenteria, eppure nessun cronista dell'epoca ha mai sentito il bisogno di elaborare eufemismi igienizzanti nel resoconto di una campagna militare. La vergogna per le proprie feci è un'invenzione molto più recente, borghese appunto, figlia del sapone, della pubblicità, della decenza da tinello che l'uomo del dopoguerra porta con sé. Joanna ci ha dimostrato che la tigna, quella vera, forse non sta nel resistere a qualunque crampo, ma nell'irrefrenabile incapacità di fermarsi: perché conta solo il nostro obiettivo.