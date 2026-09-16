Vi diciamo tutto sui nuovi smartphone cinesi: il dispositivo che diventa un tablet, il telefono-robot e i pieghevoli compatti. Così il Dragone sfida Apple e Samsung

Parlano tutti della presentazione di iPhone Duo, l'evento spartiacque che segna l'ingresso di Apple nel mercato degli smartphone pieghevoli, una categoria che fino a poco tempo fa sembrava destinata soprattutto ai produttori asiatici. A proposito: forse sarebbe il caso di allargare lo sguardo proprio all'Asia, o ancora meglio, alla Cina. Già, perché mentre la Mela si prepara a entrare in una nuova partita, oltre la Muraglia il mercato è già molto più avanti. Sembra di assistere alle stesse dinamiche che hanno recentemente scosso l'automotive, con auto hi-tech, all'avanguardia e futuristiche che fanno arrossire le vecchie automobili prodotte dai costruttori europei e statunitensi. Nessuno ci ha fatto caso, ma sta succedendo la stessa identica cosa sul fronte della telefonia mobile. Zitti zitti, in gran silenzio e lontano dalle luci dei riflettori nostrani, Huawei, Xiaomi, Oppo e Honor stanno trasformando lo smartphone in qualcosa di diverso dal tradizionale dispositivo rettangolare che conosciamo, sperimentando schermi che diventano tablet, formati compatti e fotocamere che sembrano uscite da un film di fantascienza.