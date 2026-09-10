Com'è il nuovo iPhone pieghevole? Lo presentano e mandano una frecciatina a Samsung, sembra un iPad ma è uno smartphone da oltre 2.300 euro. Ma chi è che gode davvero? La concorrenza cinese...

I problemi si manifestano quando spostiamo l'attenzione dall'iPhone Duo al mercato degli smartphone pieghevoli. Già, perché Apple è l'ultima arrivata eppure il Ceo John Ternus ha lanciato una frecciatina ai rivali dicendo che “altri hanno creato dispositivi pieghevoli che sembrano semplicemente due telefoni uniti in modo goffo”. Chiaro il riferimento a Samsung e ai brand cinesi, presenti da anni nel settore dei pieghevoli, un settore che al momento rappresenta meno del 2% delle spedizioni globali di smartphone ma che, secondo la società di ricerca IDC, potrebbe arrivare a intercettare un terzo della domanda con l'ingresso di Apple. Samsung ha reagito pubblicando su X una serie di post sarcastici, prendendo di mira quella che ha definito una scarsa innovazione da parte della Mela, con frecciate come “riscaldare gli avanzi” e “Finora, tutto uguale”. Resta però il fatto che il primo smartphone pieghevole destinato al grande pubblico sia stato lanciato proprio da Samsung nel 2019 con il Galaxy Fold. Non solo: lo scorso luglio il colosso sudcoreano ha nuovamente bruciato sul tempo Apple, presentando la serie Galaxy Z Fold8 circa due mesi prima dell'iPhone Duo.