Xiaomi presenta il suo nuovo smartphone fold solo in Cina ma ormai è già la nuova Apple

Chissà cosa sta pensando Apple di Xiaomi. Per anni la creatura di Lei Jun è stata considerata una sorta di copia cinese della società di Cupertino: interfaccia ispirata a iOS, negozi dal design minimalista, presentazioni di Mr. Lei con maglietta nera e jeans e smartphone capaci di offrire molto hardware a prezzi inferiori a quelli dell'iPhone, e altre scimmiottature simili. Oggi, però, la situazione si sta ribaltando e Xiaomi sta tentando di fare ciò che Apple non è riuscita a portare a termine: trasformare l'ecosistema tecnologico in un impero che comprende anche l'automotive. La differenza è particolarmente evidente sul fronte delle auto. Apple ha lavorato per anni al progetto Titan, prima di abbandonare definitivamente l'idea di produrre un'automobile; Xiaomi ha annunciato il proprio ingresso nel settore nel 2021 e appena tre anni dopo ha lanciato la SU7. Nel 2025 ha consegnato oltre 410.000 veicoli, più del triplo rispetto ai 136.000 del 2024, mentre nel secondo trimestre del 2026 le consegne sono arrivate a 104.199 unità. Il passaggio successivo riguarda i semiconduttori. Con l'XRing O1 e ora con l'O3 a 3 nanometri, Xiaomi sta cercando di ridurre la dipendenza dalla tecnologia sviluppata da altri, proprio come Apple ha costruito un enorme vantaggio competitivo progettando internamente i propri chip. Ma Xiaomi vuole spingersi oltre: ha presentato anche XRing O100, acceleratore AI a 6 nanometri destinato a lavorare con i suoi modelli linguistici, e XRing D100, chip a 3 nanometri destinato alla guida autonoma. Secondo il South China Morning Post, questa strategia rientra nella volontà di trasformare Xiaomi in un vero gruppo deep-tech, con investimenti massicci in chip, sistemi operativi e intelligenza artificiale. L'IA è infatti diventata un altro pilastro della strategia: Xiaomi ha previsto oltre 60 miliardi di yuan, circa 8,8 miliardi di dollari, di investimenti nell'intelligenza artificiale nei tre anni successivi, mentre il modello MiMo-V2.5-Pro ha raggiunto risultati ai vertici nei benchmark dedicati ai sistemi open source. Il risultato è un modello industriale che Apple non ha mai costruito fino in fondo: telefono, sistema operativo, IA, chip, elettrodomestici, dispositivi IoT e automobile progettati per funzionare dentro lo stesso ecosistema.