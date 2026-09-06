Mamma e figlia avvelenate a Natale: proroga delle indagini inevitabile? Agli inquirenti resta solo una grande domanda (su Gianni)

Lo dimostrano anche le ultime audizioni condotte a Campobasso, tra cui il confronto sostenuto da Gianni Di Vita con Monia, docente di matematica e amica dell'uomo. Sotto i riflettori sono finiti anche i contatti emersi tra Antonella Di Ielsi e il marito della docente, Michele, un tecnico di laboratorio impiegato all'Istituto agrario di Riccia. La convocazione in Questura del tecnico servirà a verificare la natura dei messaggi scambiati prima di Natale e a chiarire le discordanze emerse tra le testimonianze già messe a verbale. Dovevano ascoltarlo già giorni fa, ma stanno rimandando e, probabilmente, da alcune intercettazioni potrebbero essere emersi ulteriori elementi che andranno chiariti prima di trasformarsi in domande dirette.

Resta da capire, però, la posizione di Gianni Di Vita e altre due donne. Gli inquirenti lavorano per stabilire se l'uomo sia una vittima scampata al veleno per puro caso e che ha comunque perso la moglie e una figlia, il regista del duplice omicidio o uno spettatore che magari ha capito cosa possa essere successo, ma è rimasto imbrigliato in una trama di ricatti. Costretto a tacere. Una posizione, quest’ultima, ipotizzata anche per altre due donne: persone vicine a Gianni che forse non hanno detto tutto. Anche se le ultime escussioni dovessero produrre elementi definitivi, è ipotizzabile che la Procura di Larino chiederà comunque una proroga di sei mesi per le indagini preliminari. La sovrapposizione tra i dati di laboratorio in arrivo dalla Germania e le prossime convocazioni negli uffici di Larino o Campobasso potrebbe comunque portare già nei prossimi giorni alle prime iscrizioni sul registro degli indagati.