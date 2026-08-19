Mamma e figlia avvelenate a Natale: fuga di notizie e secca smentita? Del sequestro nello studio di Gianni Di Vita abbiamo il verbale

Sembra, dispiace dirlo, una corsa a chiudere i recinti quando ormai c’era più niente da contenere. Vere le indiscrezioni? Vera la smentita della procura? Inutile stare a sbilanciarsi adesso (ma a breve potrebbe arrivare la smentita della smentita, a buon intenditor…), anche perché intorno al delitto di Pietracatella non è la prima volta che le varie fonti finiscono per smentirsi a vicenda. E’ il segnale, però, che qualcosa di grosso si sta muovendo davvero, con la maldestra gestione della comunicazione che lascia inevitabilmente trasparire un inspiegabile nervosismo. O, forse, uno spiegabilissimo tentativo di far crollare qualcuno? Va be’, evitiamo di andare su terreni pericolosi. E restiamo, piuttosto, su quelli certi. Sì, perché nel marasma di oggi, forse è sfuggita a molti la notizia più importante: dallo studio di Gianni Di Vita sono stati sequestrati PC e supporti informatici.

Un computer, per la precisione, e dieci pendrive contenenti dati e file. Qui carta canta, nessuno potrà smentire e, come ci piace fare su MOW, abbiamo anche il verbale in mano. Proprio da quel documento, è vero, emerge che il sequestro è stato effettuato nell’ambito dell’inchiesta a carico dei cinque medici indagati sin dalle ore successive la morte delle due donne, ma c’è un dettaglio in più: una voce che parla di “ignoti”. Insomma, la suggestione non sta tanto su ciò che è stato sequestrato (visto che sia Antonella che Sara frequentavano lo studio di Gianni Di Vita) ma in che cosa è stato sequestrato e in quale contesto d’indagine. Cosa significa? Semplicemente che c’è un indirizzo. Una pista presa. Ecco perché nelle ultime ci sono state nuove convocazioni in Procura. Sembrerebbe, infatti, che alcune delle testimonianze raccolte non coincidano con quanto riscontrato dagli inquirenti nelle varie ricostruzioni di quei maledetti giorni di Natale e nemmeno con quanto riscontrato dall’esame dei dati relativi al traffico telefonico. In estrema sintesi? Qualcuno non ha raccontato tutto quello che invece andava raccontato. E non è escluso, in questo clima di morsa che stringe sempre di più, che chi ha giocato alle omissioni si ritrovi nella necessità di aprire il rubinetto delle verità. Magari pure quello della verità definitiva. Fino alla prossima smentita.