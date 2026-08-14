Mamma e figlia avvelenate a Natale: ricina trovata, ora la svolta? Cambia tutto, ma piano con le sentenze

Ecco perché in Procura a Larino, così come in Questura a Campobasso, nessuno ha intenzione di lasciarsi andare a proclami o conclusioni affrettate. Tra l’altro – sempre secondo le solite gole profonde – tra la stessa Procura e la Questura è stato rinnovato un ancora più serrato “patto del silenzio” per scongiurare altre fughe di notizie. Come se, insomma, il male assoluto sia chi fa informazione intorno a una vicenda su cui inevitabilmente, ormai, si sono accesi i riflettori. Risultato? Tutti sussurrano, molti lasciano intendere, nessuno conferma: la classica confusione da comunicazione gestita coi paraocchi.

Considerazioni a parte, però, il focus deve restare uno solo: Antonella e Sara sono state ammazzate? E, se sì, da chi? La svolta definitiva, se arriverà, arriverà dagli accertamenti effettuati nel secondo sopralluogo degli esperti tedeschi perché, come già accennato, l’impressione è che si siano concentrati su qualcosa di specifico seguendo, quindi, un’ipotesi già chiara definita dalle così dette indagini tradizionali. La certezza? Non ci si allontanerà troppo da Pietracatella e dal giro stretto della famiglia Di Vita (amicizie comprese), ma non ancora il momento delle sicurezze. Meno che mai delle sentenze emesse prima ancora che si formalizzino i nomi di eventuali indagati.