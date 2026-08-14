Vi facciamo una domanda che nessuno si è ancora posto davvero: chi rischia di pagare il prezzo politico del caso Lavitola-Ranucci? E chi ci guadagna? Spoiler: Giuseppe Conte

Parlano tutti della vicenda Lavitola-Ranucci. Si sono espressi praticamente tutti i partiti, soprattutto dopo le confessioni dell’ex direttore dell’Avanti!. Tutti, tranne uno. E forse non è un caso. L’unico partito che, sulla vicenda, sta mantenendo un profilo sorprendentemente basso è proprio il Partito Democratico, principale forza dell’opposizione. Perché tanta prudenza? Per garantismo? Per opportunità politica? O perché, dentro il Pd, qualcuno ha già intuito che questa storia potrebbe avere conseguenze molto più ampie di quelle che oggi appaiono? È una domanda. Ma è una domanda che merita di essere posta. Perché, dopo la crescente esposizione di Giuseppe Conte sul fronte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid-19, anche la vicenda che coinvolge Sigfrido Ranucci potrebbe, paradossalmente, trasformarsi in un altro tassello di una partita politica assai più grande. E qui il ragionamento diventa inevitabile. Se l’obiettivo politico fosse quello di costruire, sempre più nitidamente, Giuseppe Conte come candidato ideale da contrapporre a Giorgia Meloni alle prossime elezioni, allora tanto la gestione dell’emergenza sanitaria quanto questa nuova e inquietante vicenda potrebbero finire per indebolirne progressivamente la posizione. Non rafforzarlo come avversario.