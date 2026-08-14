Ecco la Nato islamica: i soldi dei sauditi, il nucleare del Pakistan e le armi di Erdogan. Ve lo avevamo anticipato e ora è realtà

Il motivo per cui l’espressione “Nato islamica” continua a circolare è che ciascuno dei tre Paesi porta al tavolo un asset strategico diverso e complementare. L’Arabia Saudita offre risorse finanziarie immense, capacità di investimento, peso energetico globale e il controllo dei luoghi più sacri dell’Islam, Mecca e Medina. Il Pakistan aggiunge un elemento che nessun altro Stato musulmano possiede: l’arsenale nucleare. Islamabad ha ripetuto che le armi atomiche “non sono sul radar” dell’accordo e non esiste alcuna indicazione di un’estensione della deterrenza nucleare ai partner, ma la sola presenza del Pakistan conferisce al triangolo un valore strategico superiore a quello di una normale alleanza regionale. La Turchia, infine, mette in campo il secondo esercito della Nato, una potente industria della difesa, droni da combattimento esportati in tutto il mondo, capacità navali e una crescente esperienza operativa. Nelle ultime ore il ministero della Difesa turco ha spiegato che l’intesa prevede meccanismi permanenti di coordinamento tra ministri della Difesa e degli Esteri, capi di stato maggiore, esercitazioni congiunte terrestri, navali e aeree e una cooperazione più profonda nello sviluppo e nella produzione di sistemi d’arma, con priorità ai droni, alla guerra elettronica e alle tecnologie legate all’intelligenza artificiale. In altre parole, il patto sta già assumendo una dimensione istituzionale e industriale, non soltanto politica.