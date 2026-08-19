“Ranucci dovrebbe mettersi davanti al pubblico: uno contro tutti, come faceva Costanzo”. Carlo Freccero e la proposta alla Rai dopo l’affaire Lavitola (“il Jep Gambardella”). E sulle vongole di Mieli: “Trasforma ogni tema in soap opera”

Finora che idea si è fatto?

Si conferma ciò che già sapevamo: la tv fa male. La luce rossa della diretta è cancerogena, come diceva Antonio Ricci. Racconto un aneddoto per spiegarmi. Ho capito che Berlusconi sarebbe sceso in politica quando a San Siro la gente del Milan, bambini compresi, gridava: "Presidente, presidente". La tv ha lo stesso effetto del calcio: può farti sentire invincibile. Ma allo stesso tempo ciò che è accaduto a Ranucci può davvero aiutare la televisione.

La proposta che ha già mosso: un’inchiesta di Ranucci su se stesso.

È la prima cosa da fare. Se fossi direttore glielo proporrei. Davanti a un pubblico, uno contro tutti, come faceva Maurizio Costanzo. Sarebbe la prima volta che la tv si fa l'esame di coscienza in diretta.

La Rai sarebbe disposta a dargli questa chance?

Se la Rai fosse contemporanea sì. Ma non lo farà. Oggi i media hanno una capacità di riflettere su se stessi che non avevano in passato. La rete pubblica se non altro dovrebbe farlo perché i media esigono un’autoanalisi.

E se invece fosse dalla parte del pubblico che domanda gli farebbe?

Ma perché a Roma le vongole sgusciate creano questi rapporti d'amicizia che vanno oltre la destra e la sinistra? Vuol dire che destra e sinistra sono uguali e, in definitiva, inutili? Emerge poi una verità che fa riflettere.

Cioè?

Io vorrei fare un discorso sul giornalismo in generale, non sul personaggio Ranucci. Voglio parlare di un sistema, il giornalismo italiano, che si divide sempre più all’interno di un partitismo spicciolo. In questi giorni a livello internazionale sta succedendo di tutto. Mi riferisco anche a un evento dirompente come l’audizione di Fauci al Senato americano, che capovolge molte delle convinzioni esposte dai giornali sulla pandemia, gli stessi giornali che oggi ne parlano come di un benefattore. Mentre il mondo va avanti, l’Italia dimostra di vivere ancora in una bolla spaziotemporale in cui l’orologio della storia si è fermato alla vigilia del Covid. Alcuni temi sono tabù per la stampa. L’agenda internazionale è sostituta dal gossip e dal sensazionalismo sul personaggio di turno.

Oggi quel personaggio è Ranucci.

Così si propone una visione del giornalismo politicamente orientata. Prima dell’affaire, Report rappresentava l’ultimo reperto della tv-verità degli anni d’oro di Rai Tre. Conosco molti dei redattori del programma che, nel tempo e nell’anonimato, hanno portato avanti le loro inchieste alla ricerca di quella verità che giustificava il servizio pubblico.

Ranucci deve lasciare?

Credo che abbia sbagliato a fare della sua vicenda una sorta di solitario viaggio dell’eroe. L’informazione non ha bisogno di star, bensì di una costante ricerca della verità sul campo. D’altronde è il modo in cui ragiona la società: premia la visibilità sui contenuti.