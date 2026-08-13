Lo volevamo sentire per una ragione mondana, per nulla trascendente; pratica e niente affatto metafisica. Carlo Freccero è stato intervistato dal Quotidiano Nazionale sul caso di Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola. Cosa avrebbe fatto, Freccero, se fosse stato dirigente: “Difenderei Ranucci così come ho fatto in passato con Santoro e tutti gli altri conduttori che rappresentano il brand del programma”. Il titolo, però, è inclinato diversamente. Non tanto perché, sempre secondo Freccero, Ranucci non abbia responsabilità nel caos, quanto piuttosto se prendiamo il titolo che, nel cuore della notte, era stato fatto: prima “L’identità di Rai Tre vive grazie a Report”, ora “Quel rapporto tra i due danneggia il programma”. Freccero dice entrambe le cose nell’intervista, ma spingere su una o l’altra nel titolo cambia tutto: percezione, intenzione (presunta), schieramento dell’interlocutore. Lo chiamiamo, quindi, per chiedere cosa pensa di questa modifica e per fargli qualche altra domanda su Ranucci e Lavitola: come valuta la reazione dei giornali, dei colleghi di destra e sinistra; se per aver peccato di vanità Ranucci si merita tutto questo; se invece la condivisione di informazioni interne è una leggerezza che il conduttore non doveva permettersi. “Sto scrivendo un pezzo. Un pezzo sull’importanza del giornalismo online rispetto a quello cartaceo. Quindi, per favore, mi lasci continuare, perché è importante”. L’articolo è uscito su Dagospia già oggi. Quando lo richiamiamo conferma quanto notato sul titolo: “Sì, confermo che è successo”. Non traspare sorpresa dalle sue parole.