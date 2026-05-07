Abbiamo visto Kong di Fabio Volo su Rai Tre, ma com'è? Un mix micidiale: gli ospiti di Fazio, il giovanilismo di Jovanotti e una torre

Era da quattordici anni che Fabio Volo non tornava su Rai Tre: il prolifico scrittore da milioni di copie, il conduttore radiofonico, in passato persino attore, lo ha fatto ora con un programma in onda nel preserale della rete. Una ventina di minuti circa: poco tempo, grandi ambizioni. Perché Kong-Con la testa tra le nuvole, è esattamente questo: una striscia quotidiana che, a dispetto del minutaggio ridotto, vuole volare molto alto. A partire dallo studio da cui viene trasmesso in diretta: la Torre Branca di Milano, 110 metri d'altezza per meravigliarsi in ogni puntata di quanto il mondo là fuori, visto dall'alto, sia incredibile.

In tempi di podcast che ci circondano, ecco che Fabio Volo, quello che una volta piaceva ai giovani, capisce il momento e tira fuori dal cilindro,un programma di cui si sentiva il bisogno: cioè un altro programma di interviste. Volo cerca di farlo di farlo portando però personaggi che, lo dice lui stesso a Vito Mancuso, se non avesse un programma non lo degnerebbero mai di attenzione: non solo quindi protagonisti dello spettacolo come Geppi Cucciari, ma anche l'astronauta Umberto Guidoni o, appunto, il teologo Vito Mancuso.